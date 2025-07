Ary Fontoura revela segredo da vitalidade aos 92 anos: "inteirinho"

Aos 92 anos, Ary Fontoura segue cativando o público com sua alegria, energia e carisma — seja nas novelas ou nas redes sociais, onde reúne uma comunidade de 6,5 milhões de seguidores no Instagram. Durante uma entrevista, o artista revelou qual o segredo da sua vitalidade.

Em conversa com a Veja Rio, o consagrado ator compartilhou o que faz para se manter ativo e lembrou um episódio de saúde que o levou a adotar cuidados redobrados com o corpo. "Foi um susto muito grande, que me fez voltar aos primórdios da profissão, com exercícios vocais."

"É difícil achar peça nova para máquina velha, então estou atento a qualquer sinal. Sempre joguei futebol, faço academia há vinte anos e estou inteirinho, sem depender de ninguém. Não me importo com mesquinharia e me mantenho otimista”, revelou.

No início do ano, em fevereiro, Ary precisou ser internado após ser diagnosticado com um edema nas cordas vocais provocado por refluxo gástrico.

Vida amorosa na melhor idade

Quando o assunto foi sua vida afetiva, o artista respondeu com irreverência e mostrou que continua bem-humorado e espirituoso. “Já tive todos os relacionamentos possíveis e imagináveis. Cumpri minha tarefa. Meu amor hoje é mais no imaginário, mas estou vivo, então de vez em quando dou uma olhadinha para o lado e penso: ah, se eu tivesse meus 29 anos (risos)”, comentou com leveza.