Mumuzinho é exposto por não pagar pensão do filho: "abandono"

Um vídeo publicado por Marize Calheiros, mãe de um dos filhos de Mumuzinho, voltou a circular nas redes sociais e gerou repercussão. No registro, ela acusa o cantor de negligência afetiva e de estar em débito com a pensão alimentícia. Segundo Marize, a dívida acumulada ultrapassa os R$ 100 mil.

"Eu tenho um filho com um cantor Mumuzinho, o pagodeiro. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe quem é. O nosso filho tem 13 anos, e há 13 anos o nosso filho sofreu o abandono paterno. O pai não tem tempo, o pai não procura, Dia dos Pais no colégio, o pai nunca foi. Aniversário, acho que só foi duas vezes. Nunca tem tempo", desabafou ela.

Marize afirmou que o filho, Kaik, enfrenta questões emocionais devido à ausência paterna: "O Kaik está com um problema psicológico, está em tratamento por falta do pai, e só fui acordar para isso ano passado, porque ele teve uma crise de ansiedade na escola. O colégio está ciente disso. Ele chorou, falando a falta que o pai faz. Lá atrás, quando chorava, no dia seguinte passava, mas agora não. Agora ele não consegue entender. Ele não está conseguindo administrar o sentimento de abandono".

Ela também revelou que o garoto tenta contato com o pai, mas não obtém retorno: "São tantas coisas de abandono, tantas datas... e não estou falando da boca para fora. Tenho foto, prints e conversas [com mensagens que dizem]: 'Pai, eu te amo', e não tem retorno. 'Pai, quero estar com você'; 'Pai, quando eu vou te ver?', e não tem uma resposta. Só promessas e promessas. E a criança vai vivendo com aquilo na cabeça".

Marize também mencionou uma ocasião em que solicitou ajuda financeira do artista para a educação do filho: "Kaik estava para repetir de ano e eu pedi ajuda do pai com R$ 200 para pagar uma explicadora. O pai disse que não tinha R$ 200 para me ajudar e estava em Nova York. Tudo bem, ele tem que fazer o que quiser, mas esse filho foi desejado por ele, ele me pediu muito por ele, também tenho isso guardado. E por que isso? Por que esse abandono? Cadê o amor e carinho por esse filho tão desejado e tão pedido? Não tem."

Briga na Justiça

Embora o vídeo tenha sido postado originalmente em fevereiro, ele voltou a ganhar destaque nas redes após a informação de que Mumuzinho entrou com uma ação judicial para reaver valores já pagos da pensão alimentícia.