No velório de Preta Gil, fãs filmam corpo e geram revolta na web

O velório de Preta Gil, que acontece nesta sexta-feira (25/7) no Theatro Municipal do Rio, está sendo marcado por emoção, homenagens e também por uma situação que gera forte indignação nas redes sociais. Apesar do clima de luto e respeito, alguns fãs quebram o protocolo e filmam o corpo da cantora, o que revolta internautas.

Os registros feitos por celulares já circulam na internet desde as primeiras horas da manhã. Nos comentários, sobram críticas à atitude.

“Alguém tem que proibir essas pessoas, Jesus, que falta de respeito com a família”, lamenta uma seguidora. “Achei péssimo também, que falta de senso”, dispara outro perfil. A situação mostra o debate sobre o uso de celulares em cerimônias fúnebres.

“Antes do celular, já existia câmera da TV transmitindo tudo. Então o que é um celular no meio de uma mídia que já faz isso de forma natural e a gente não problematiza?”, questiona um internauta. Ainda assim, a maioria defende regras mais rígidas. “Não deveriam nem deixar entrar com celular, né?”, opina uma seguidora.

O velório segue aberto ao público até as 13h e conta com segurança reforçada, com presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Após a cerimônia, o corpo de Preta Gil será levado em cortejo até o cemitério da Penitência, no Caju, onde será cremado.