Leo Dias fecha com a Band com salário astronômico - (crédito: SBT)

Leo Dias bateu o martelo e está oficialmente fora do SBT. O colunista, que nos últimos anos dividiu a bancada do Fofocalizando com Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Cariúcha, já comunicou sua saída à direção da emissora e tem destino certo: a Band.

E não é qualquer contrato. O jornalista chega com prestígio, carta branca e um salário que fez os bastidores da TV tremerem. De acordo com a coluna da Fábia Oliveira, Leo foi contratado para uma espécie de jornada tripla na nova casa.

Ele vai assumir o Cara a Cara, programa de entrevistas que foi sucesso com Marília Gabriela, integrará o Melhor da Tarde, vespertino comandado por Pâmela Lucciola, e também estará à frente da cobertura do Carnaval com o Band Folia.

A movimentação de Leo já era especulada desde que ele se afastou da apresentação diária do Fofocalizando. O SBT, inclusive, chegou a testar um apresentador gerado por inteligência artificial, além de promover a influenciadora Thayse Teixeira no elenco. A ausência do colunista foi sentida, e rumores de que ele estaria negociando com outra emissora se intensificaram.

O salário? R$200 mil mensais. Isso mesmo. O valor milionário foi oferecido como parte do pacote para garantir a presença de Leo em diferentes faixas da programação da Band. O canal de João Carlos Saad aposta alto no poder de influência e nos furos do jornalista para aquecer sua audiência em diversos horários.