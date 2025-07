Velório de Preta Gil: ausência de Gominho gera discussão

A manhã desta sexta-feira (25/7) é marcada por emoção no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde acontece o velório de Preta Gil. Familiares, fãs e amigos se reúnem para prestar as últimas homenagens à cantora, mas uma ausência em especial tem gerado comentários e dividido opiniões nas redes sociais.

Gominho, um dos nomes mais próximos de Preta, não foi visto no local. Em vez disso, ele aparece nos bastidores do Mais Você, em São Paulo. Nas redes sociais, o comunicador compartilhou uma foto nos estúdios da Globo e revelou seu café da manhã ao lado de Ana Maria Braga, no mesmo horário da cerimônia de despedida no Rio.

A atitude pegou o público de surpresa. Durante a luta de Preta contra o câncer, Gominho se afastou do trabalho para acompanhá-la de perto. Ele chegou a dizer que não faria homenagens públicas após sua partida, por não ter "paciência para redes sociais".

Minutos depois da publicação de Gominho, Carolina Dieckmann, também grande amiga de Preta, fez questão de se manifestar. Em um post emocionado, a atriz afirmou que a artista merecia “todas as homenagens possíveis”, o que foi interpretado como uma possível indireta.