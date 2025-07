Amigo de Virginia faz chacota com processo de Zé Felipe

Após oficializar o divórcio com Virginia Fonseca, de 26 anos, Zé Felipe, também com 26, decidiu acionar a Justiça para tratar da partilha de bens. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, o cantor solicitou uma “varredura” no patrimônio da ex-esposa e o bloqueio de 50% dos valores que porventura forem encontrados em suas contas bancárias.

O filho de Leonardo, de 62 anos, entrou com a petição no dia 24 de julho na 6ª Vara da Família de Goiânia (GO), pedindo uma investigação sobre os bens em nome da mãe de seus três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 10 meses. Procurada pela revista Quem nesta quinta-feira (31), a assessoria de Zé Felipe declarou que “o processo está em segredo de justiça, portanto não iria comentar o caso."

Após a notícia repercutir nas redes sociais, o influenciador Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia, ironizou a atitude do cantor. Enquanto comia batata frita na mansão da empresária, disparou: "Se eu descobrir que você é sócio disso aqui também, viu Virginia!". Ela reagiu, aos risos: "Queria, véio!". "Tudo estão investigando agora...", brincou ele.

Conforme a colunista, a ação judicial pede acesso aos extratos bancários de Virginia e a retenção de metade dos valores eventualmente localizados em suas contas.

Entre os motivos que teriam levado Zé Felipe a tomar essa medida está o fato de ele não ter tido participação ativa na construção do patrimônio de Virginia durante os cinco anos em que estiveram casados. Isso teria levantado dúvidas sobre possíveis valores omitidos ou bens ocultos.