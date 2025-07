Diogo Nogueira deixa calvície e web não perdoa: "perdeu o molho"

Com o novo visual, Diogo Nogueira acabou sendo comparado ao cantor internacional Maluma nas redes sociais. Na última quarta-feira (30), o artista publicou um vídeo reagindo aos comentários dos fãs sobre sua transformação e arrancou risadas dos seguidores no Instagram.

“Prazer, Diego Nogueira! O que está confundindo vocês é o óculos, a barba ou o cabelo?”, escreveu o sambista na legenda da postagem feita em seu perfil.

No vídeo, os fãs comentaram o novo estilo do cantor: “Quem é esse cara na conta do Diogo Nogueira?”, brincou um seguidor. “Pensei que era o Maluma”, comentou outro. “Eu fiquei um pouco confusa, tentando lembrar de onde eu conhecia”, acrescentou uma terceira.

“Fiquei olhando e pensando: quem é esse homem?”, comentou uma fã surpresa. “Achei que tinham invadido o perfil dele, de tão diferente que está”, comentou um seguidor. “Quem é esse cara?”, questionou outra assustada.

Na segunda-feira (28), Diogo havia compartilhado fotos de dias de descanso na Bahia. Na ocasião, o músico apareceu com fios mais longos, barba cheia e usando óculos, o que causou alvoroço entre os internautas.