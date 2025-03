Diogo Nogueira fala sobre relacionamento aberto com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira deixaram claro: o relacionamento deles é só para dois! Após responder com bom humor a uma fã que pediu para “participar” do casal, o cantor explicou que, apesar das brincadeiras, eles não têm interesse em abrir a relação. Além disso, ele revelou que já se considera casado com a atriz.

Juntos desde 2021, Diogo revelou ao GShow que, apesar de respeitarem quem é poligâmico, eles descartam a possibilidade. “Nossa relação é fechada. Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos e a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria”, afirmou.

O cantor também comentou sobre a química entre eles, que chama atenção do público. Segundo Diogo, tudo acontece de forma natural: “O borogodó faz parte dessa coisa toda. A gente não criou. Ou tem ou não tem. É o que a gente realmente é de verdade”. Ele ainda brincou que “sai faísca” quando estão juntinhos.

Sobre um possível casamento oficial, Diogo revelou que já se considera casado com Paolla. “Casamento é quando você se entrega à outra pessoa, compartilha a vida com ela de verdade e com amor. As pessoas acham que só se casa quando alguém te dá um aval, mas eu e Paolla já vivemos como um casal casado”, explicou.

Por fim, o cantor falou na entrevista sobre sua transformação física e usa rotina de exercícios. Após chegar perto dos 100 kg e sentir dificuldades para praticar esportes e até cantar, ele buscou um tratamento sem dietas restritivas. “Faço tudo com leveza: jogo bola, surfo, luto jiu-jitsu e vejo uma diferença absurda”, concluiu.