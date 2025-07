Influenciadora é presa por furto e se esconde com bolsa de luxo - (crédito: Reprodução TV Record)

Uma mulher de 35 anos foi detida na tarde desta terça-feira (29) após ser flagrada furtando produtos em várias lojas dentro do Shopping Paseo, localizado no bairro Itaigara, área nobre de Salvador. A suspeita é a influenciadora digital Priscila Ruas Pedreira, conhecida nas redes sociais como Pri Ruas, onde acumula milhares de seguidores com postagens sobre moda e lifestyle.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ela é escoltada por policiais militares para fora do centro comercial, usando uma bolsa para cobrir o rosto e tentar ocultar a identidade.

Segundo a Polícia Civil, a influenciadora foi conduzida à Central de Flagrantes. De acordo com o registro da ocorrência, ela foi flagrada furtando uma calça em uma das lojas do shopping.

Em nota, a administração do Paseo confirmou o incidente e informou que a equipe de segurança agiu de forma rápida, acionando imediatamente a Polícia Militar.

O caso repercutiu nas redes sociais e gerou reações de indignação e deboche entre os internautas. "Suspeita? Influenciadora? Amiga, ela foi pega em flagrante! Nem ré primária é! Chamem as coisas pelo nome", comentou uma usuária. Outro destacou: "Investigada por crimes similares, ou seja, já furtou antes e ficou por isso mesmo." Já um terceiro ironizou: "Os bonecos do Toy Story tentando atravessar a rua", em alusão à tentativa da influenciadora de esconder o rosto.