Geraldo Alckmin no Mais Você rende avalanche de memes na web - (crédito: Reprodução TV Globo)

A presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), no programa “Mais Você”, da TV Globo, nesta quinta-feira (31), divertiu muitos usuários nas redes sociais.

Alckmin participou do matinal para conversar com Ana Maria Braga e o jornalista César Tralli sobre os esforços do governo brasileiro em reverter a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos do Brasil.

Apesar de inesperada, a ação foi bem aceita pelos internautas. Diversos usuários elogiaram a forma como o governo decidiu comunicar o tema, destacando a presença do político no programa como uma jogada estratégica e representativa.

“Só na TV brasileira um papagaio de pelúcia fala sobre o tarifaço do Donald Trump e anuncia uma entrevista com o vice-presidente da República”, comentou um internauta no X.

“O vice-presidente da república está comendo uma coxinha às 10h da manhã com ‘NaMaria’, para falar do tarifaço com dúvidas de um papagaio falante!”, escreveu outra usuária. “Eu amo o Brasil. Só ele pode proporcionar cenas como essa”, publicou mais um perfil.