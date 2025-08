Liziane Gutierrez se pronuncia após tatuar 'Lei Magnitsky' no braço - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Liziane Gutierrez, conhecida por seu apoio declarado a Donald Trump e passagens polêmicas por realities como "A Fazenda 13" e "A Grande Conquista 2", voltou aos holofotes nesta quinta-feira (31) com mais uma atitude controversa: tatuou a frase “Magnitsky Act” como forma de protesto contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Morando em Las Vegas, nos Estados Unidos, Liziane justificou a escolha afirmando que vê “os direitos humanos no Brasil sendo feridos”. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela comparou Moraes ao ditador norte-coreano Kim Jong-un e alegou que o ministro teria concentrado todos os poderes em si. “Tudo quem resolve é ele”, disse.

Liziane ainda exaltou a economia americana sob a gestão Trump e afirmou que mudar para os EUA foi a melhor decisão de sua vida. “Aqui tive oportunidades que no Brasil jamais teria”, declarou.

A influenciadora já havia se envolvido em outras polêmicas políticas, como quando foi expulsa de um show da cantora Dua Lipa por usar uma camiseta com a frase #EleSim. Sobre a nova tatuagem, ela completou: “Todas as minhas tatuagens têm um significado, e essa é contra o abuso de poder no Brasil”.

Presa por desacato no Marrocos

Em dezembro de 2024, Liziane Gutierrez veio a público para se pronunciar após ser libertada de uma prisão em Marrocos, onde permaneceu detida por mais de 30 dias sob a acusação de desacato às autoridades. Em depoimento exclusivo ao jornalista Leo Dias, Gutierrez revelou ter enfrentado "muitas situações difíceis" e abusos durante o período de cárcere.

A influenciadora alegou ter contraído uma infecção bacteriana na prisão, resultando em uma perna "em carne viva". Ela também relatou a presença de pus nos dedos e fortes dores estomacais.

"Agora que estou fora de Marrocos, quero que as pessoas saibam como as mulheres são tratadas. É horrível! É um pesadelo e eu [não desejo] para ninguém", desabafou Liziane. Ela contou que, a caminho da prisão, foi obrigada a expor seus órgãos genitais a policiais que questionavam seu gênero. "Foi muito humilhante e eu ainda estou me recuperando psicologicamente e fisicamente", lamentou.

Apesar de seus problemas de saúde, Liziane afirmou estar na Itália e ainda não ter retornado para sua residência em Las Vegas. "Preciso ir ao médico, mas estou na Itália", disse. "Não voltei para casa! Eu simplesmente peguei o primeiro voo e vim para cá".

Visivelmente abalada, Liziane Gutierrez expressou sua necessidade de processar os eventos antes de voltar para casa. "Não quero voltar para casa agora [em Las Vegas]! Preciso entender na minha cabeça o que é que aconteceu. Se eu fui abandonada ou se enfim, é muita coisa para minha cabeça. Eu preciso melhorar o meu psicológico. Estou cheia de problemas!", concluiu.