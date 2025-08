Marquezine assina termo rigoroso para fazer 'festão' em ilha; veja

Bruna Marquezine está preparando uma comemoração de 30 anos digna de princesa — e de imperatriz! A atriz vai celebrar a chegada da nova década no dia 15 de agosto com uma festa pra lá de especial na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro — o mesmo local que ficou eternizado como palco do “Último Baile do Império” pouco antes da Proclamação da República.

A assessoria de Bruna confirmou ao gshow que o evento realmente acontecerá por lá. Mas, diferente do que muitos pensam, não é possível alugar o espaço: a atriz precisou apoiar projetos culturais da Marinha, responsável pela administração da Ilha, como “Uma Tarde no Museu”, “Projeto Escola” e ações voltadas à acessibilidade. A celebração só foi liberada mediante a assinatura de um termo com diversas regras.

Entre as exigências, estão a proibição de drones e canhões de luz — devido à proximidade com o aeroporto Santos Dumont —, e restrições quanto ao volume do som, para proteger os vitrais históricos do espaço. Os convidados também precisarão manter a elegância: nada de “se empolgar demais” e acabar tirando a roupa.

Bruna Marquezine pede carona e internautas debocham da atitude

Bruna Marquezine virou assunto nas redes sociais após fazer um pedido inusitado em seu perfil no Instagram. A atriz surpreendeu os seguidores ao perguntar se alguém estaria indo de São Paulo para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (6/6), sugerindo que gostaria de "pegar carona".

“Alguém vindo de São Paulo para o Rio amanhã?”, escreveu Bruna nos stories. A publicação não demorou a viralizar e gerou uma enxurrada de reações entre os internautas, que não deixaram o pedido passar batido.

“Ela quer carona e ajuda na gasolina?”, ironizou um usuário. “Parece o povo da minha cidade pedindo favor no grupo da rua”, comentou outro. Já uma seguidora brincou: “Bruna tá igual a gente, só falta pedir pix pra voltar”.

A atitude da atriz dividiu opiniões. Enquanto alguns se divertiram com a simplicidade da publicação, outros questionaram por que alguém com a fama e o dinheiro de Marquezine não resolveria isso de forma mais privada. “É performance ou economia mesmo?”, questionou um internauta curioso.