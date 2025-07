Torcida do Sport produz máscaras de Marquezine para irritar Neymar

Se depender da torcida do Sport, Neymar pode acabar revivendo um antigo romance durante o confronto com o time pernambucano. Isso porque os torcedores rubro-negros estão organizando uma provocação inusitada ao craque: a distribuição de centenas de máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador, para recepcioná-lo em campo.

"A Ilha te espera, @neymarjr", publicou no Instagram o influenciador Pedro Chianca, responsável pela ação. Nas imagens, o criador de conteúdos voltados para os principais clubes de Recife (Sport, Náutico e Santa Cruz), mostrou em vídeo uma impressora produzindo as máscaras da atriz.

Embora o primeiro modelo tenha sido idealizado por ele, a ideia rapidamente ganhou força. Muitos torcedores apoiaram a provocação nos comentários e começaram a fazer suas próprias versões, publicando imagens com o rosto de Bruna editado.

A reação da torcida veio em tom bem-humorado, com piadas sobre o possível desfecho da partida. "Medo é do Neymar meter um três gols por causa disso", comentou uma torcedora com emojis de riso.

Nas redes, o assunto repercutiu: "Não esperava menos da maior torcida do nordeste", "Eu amo o brasileiro", "Neymar: Mais o que? A torcida: 'Maisquezine' KKKKKK", e ainda: "Lembrando que a Marquezine não merece essa exposição".