Andressa Urach lança música na TV e passa vergonha na web

Andressa Urach voltou a gerar polêmica nas redes sociais ao lançar sua nova música “Aceita” ao lado de MC PR. A estreia aconteceu nesta quarta-feira (30), no palco do "Superpop", da RedeTV!, e contou com uma performance ao vivo que gerou tanto burburinho quanto críticas entre o público.

Entre os comentários, o tom debochado predominou. “E a cada dia eu acredito que não fui arrebatada e fiquei por aqui mesmo”, ironizou uma usuária no X (antigo Twitter).

Outra brincou com a apatia da apresentadora Luciana Gimenez durante a apresentação: “É tão boa a música que a Luciana nem se mexe [risos]”. Já uma terceira resumiu: “Pronto. Agora a Urach realmente já fez de tudo na vida”.

Primeiro o filho, depois o pai, e agora a irmã no mundo erótico

O programa, no entanto, não foi marcado apenas pela música nova. Urach aproveitou a aparição ao vivo para apresentar oficialmente sua irmã, Pâmela Urach, como mais nova aposta da família no universo do conteúdo adulto.

“Vou cuidar da carreira da Pâmela. Trouxe ela para perto de mim, porque ela tem esse interesse de iniciar”, explicou Andressa, revelando que a agenda da irmã já começou agitada.

Pâmela, por sua vez, se mostrou empolgada com a nova fase. Ao comentar sua primeira gravação, disparou: “Era um gato maravilhoso! Isso ajuda. [Andressa] escolheu muito bem, [ele é] querido e lindo”.