Andressa Urach dá dica inusitada de emagrecedor: "Ozempica"

Conhecida por suas declarações controversas, Andressa Urach voltou a agitar a internet nesta semana ao compartilhar uma sugestão curiosa para quem quer perder peso.

Pelos stories do Instagram, a ex-A Fazenda e atual criadora de conteúdo adulto fez um trocadilho com o nome do medicamento Ozempic, utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e também popularizado como emagrecedor.

“Vidas, dica de novo emagrecedor. Não precisa de Ozempic se existe 'Ozempica'. Pica e água. Melhor emagrecedor para o final de semana”, disparou a influenciadora, provocando reações diversas entre seguidores.

Urach lança música na TV e vira chacota

Nos últimos dias, Andressa Urach também virou alvo de memes e piadas nas redes ao lançar a música "Aceita", em parceria com MC PR, durante sua participação no "Superpop", comandado por Luciana Gimenez, na RedeTV!.

Entre os comentários, o tom debochado predominou. “E a cada dia eu acredito que não fui arrebatada e fiquei por aqui mesmo”, ironizou uma usuária no X (antigo Twitter).

Outra brincou com a apatia da apresentadora Luciana Gimenez durante a apresentação: “É tão boa a música que a Luciana nem se mexe [risos]”. Já uma terceira resumiu: “Pronto. Agora a Urach realmente já fez de tudo na vida”.