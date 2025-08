De novo? Neymar surta após ser chamado de 'vacilão' em jogo do Santos

Após a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude, no Morumbis, nesta segunda-feira (4), Neymar voltou a se envolver em polêmica. Desta vez, o atrito ocorreu com a imprensa, diferente do episódio anterior, quando discutiu com um torcedor na Vila Belmiro.

Segundo registros divulgados pelo perfil Conexão Santista no Instagram, o atacante se irritou com um jornalista que o teria chamado de "vacilão".

Visivelmente incomodado, Neymar respondeu: “Se vocês querem respeito, têm que ter respeito com a gente”.

A atitude do jogador repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. “Mano, Neymar tem que parar também com essas briguinhas em campo e fora de campo”, escreveu um seguidor.

Outro comentou com tom de crítica e surpresa: "Mano, como um jogador nesse nível fica se envolvendo com esse tipo de coisa? Kkkkkk, pelo amor de Deus”.