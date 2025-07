Neymar bate-boca com torcedor em campo e clima esquenta

Neymar protagonizou um momento tenso na Vila Belmiro durante a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional nesta quarta-feira, 23. O camisa 10 se envolveu em uma discussão acalorada com torcedores que o cobraram nos minutos finais da partida. As câmeras flagraram o jogador reagindo com xingamentos e gestos de irritação.

Durante o jogo, Neymar já demonstrava impaciência com a atuação do time. Reclamou dos passes errados, apontou falhas em campo e teve uma chance clara de empate nos acréscimos, mas a bola explodiu na trave. Foi o suficiente para a torcida perder a paciência e começar a criticar o craque, que não deixou barato.

Aos 40 minutos do segundo tempo, após perder a bola na lateral esquerda, o jogador ouviu vaias e palavras duras vindas das arquibancadas. Ele se virou, retrucou e começou um bate-boca direto com um torcedor.

Depois do apito final, voltou ao alambrado e novamente discutiu com outro santista. O goleiro João Paulo precisou intervir antes que a situação passasse do limite.

Essa não foi a primeira vez que Neymar se desentendeu com a torcida desde seu retorno ao Peixe. Na semana passada, ele já havia discutido com torcedores que chamaram o lateral Danilo de “mercenário” durante a vitória sobre o Flamengo. Na ocasião, saiu em defesa do companheiro e enfrentou os críticos.