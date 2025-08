Gominho pega pertences de Preta Gil para uso pessoal: "lembrança"

Nesta quarta-feira, 06/08, Gominho voltou a ser assunto nas redes sociais, após compartilhar que esteve organizando pertences de sua maior saudade do momento: Preta Gil. A cantora faleceu no último mês, em decorrência de um câncer no intestino, e foi Gominho quem esteve cuidando dela pessoalmente durante todo o tratamento até sua partida.

Nas imagens, Gominho aparece em uma sala completamente vazia cantando a música que mais gostava de entoar ao lado de Preta Gil, a faixa Flor do Futuro, do cantor Claudio Zoli. Após terminar sua cantoria, o influenciador falou sobre ter recentemente organizado alguns pertences deixados pela amiga.

“Hoje a gente estava arrumando as coisas de Preta, e só lembrança boa. Óbvio que bate uma tristeza, mas a gente vendo as roupas, lembrando das histórias, e aí eu fiquei com essa música (Flor do Futuro, de Claudio Zoli), na minha cabeça. A gente amava cantar essa música no carro, na piscina, quando ela acabava de tomar banho todos os dias, penteando o cabelinho dela na penteadeira... A gente amava cantar essa e várias outras músicas”, contou Gominho.

Na sequência, ele mostrou dois pertences de Preta Gil que ele escolheu com muito carinho para usar e lembrar dela. “Olha o que eu peguei dela, um colar de âmbar e a camisa. Essa camisa deve ter anos, da época em que ela morava em um apartamentinho em São Conrado... Ela, eu, Duh Marinho, Ju de Paula e Francisco, que era uma criança, tinha 16 anos”, revelou.

Contudo, o vídeo de Gominho rendeu algumas críticas ao rapaz. Mas, também houve quem o defendesse: “Ele tá passando pelo o luto e isso é super normal fica falando da pessoa que foi amada aqui na terra! Então, minha gente, respeita o luto dele”, pediu uma seguidora.