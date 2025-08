Gominho recebe herança milionária de Preta Gil e toma atitude drástica

Uma revelação inesperada sobre o testamento de Preta Gil veio à tona nesta segunda-feira (4) e movimentou os bastidores da música e do entretenimento.

De acordo com o perfil Babadeira, Gominho, que sempre foi considerado pela cantora como um “irmão de alma”, teria sido contemplado com R$ 5 milhões da herança deixada pela artista.

Fontes próximas à família Gil informaram que, além de amigo íntimo, Gominho foi peça essencial no período mais delicado da vida de Preta, durante o tratamento contra o câncer.

Ele teria, inclusive, suspendido compromissos profissionais para se dedicar integralmente aos cuidados da cantora, morando com ela enquanto a terapia era realizada no Brasil.

A fortuna deixada por Preta Gil inclui imóveis no Rio de Janeiro e em Salvador, direitos autorais de músicas, obras de arte, participações em empresas do ramo do entretenimento e aplicações financeiras.

Estima-se que o patrimônio ultrapasse os R$ 30 milhões, sendo repartido entre o filho da cantora, Francisco, familiares diretos e Gominho, que teria recebido uma parte expressiva do montante.

Em março deste ano, durante o aniversário de 37 anos do comunicador, Preta fez uma homenagem emocionada ao amigo:

“Eu sempre me emociono porque o que o Gomez fez, ele disse, assim, que é natural e que não poderia ser diferente, mas é muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa abdicar de tudo para cuidar de um amigo. E ele veio, e ele cuidou de mim, ele me deu banho, ele penteou o meu cabelo. Então, Patrícia, isso é um presente que a vida me deu”.

Decisão drástica

No entanto, após anos de parceria e a perda da amiga, Gominho decidiu encerrar seu ciclo profissional na empresa de agenciamento e marketing comandada por Preta. O motivo foi revelado pelo próprio comunicador, que assumiu a necessidade de uma mudança radical após a perda.

“Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante… Eu quis mudar tudo! Saí da casa dela, que eu tava morando lá há 3 anos. Saí da empresa, que era dela, que eu fui pra lá por causa dela”, disse.

“Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!”, completou.