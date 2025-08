Maytê Piragibe expõe traições do marido com babá e amigas - (crédito: Reprodução/Mil e Uma Tretas)

Maytê Piragibe abriu o coração em uma entrevista ao podcast "Mil e Uma Tretas", onde falou sobre os desafios de ser uma mãe solo. A atriz, que foi casada com o também ator Marlos Cruz, é mãe de Violeta, atualmente com 15 anos.

Ela relembrou que, nos primeiros anos de vida da filha, Marlos foi um pai presente e afetuoso. "Os primeiros anos, ele era um pai fora da curva. Participativo, amoroso. Ele sempre foi muito amoroso. Ele sempre teve uma explosão de amor", afirmou.

Apesar disso, o relacionamento entre os dois deteriorou-se com o tempo, principalmente devido às traições do ex-marido.

"Sofri muitas traições. Hoje minha filha, a Violeta, sabe. Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso. Descobri da babá na pré-separação e foi um tapa na cara para tirar ele fora de casa. Estava insustentável, era muito ciúmes dele", revelou.

A decisão de encerrar o casamento foi tomada pensando no bem-estar da filha. "Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico", disse.

Ela contou ainda que o rompimento foi marcado por dor e ofensas, e que a convivência entre pai e filha praticamente desapareceu. "Ela tinha 3 anos. Ele era esse tio que pegava ela quando desse, sumia, vinha quando dava", lamentou.

Maytê relatou que, ao longo dos últimos 14 anos, é possível contar nos dedos as vezes que o pai esteve presente na vida da filha. "O pai não compra nem o básico, um pijama. Esse início, que a gente está descobrindo ser mãe [é difícil] (...) desde que ele saiu de casa, eu já tinha sacado", afirmou.

Segundo a atriz, Violeta tomou conhecimento recentemente das traições que marcaram o fim do casamento. Maytê e Marlos Cruz se casaram em 2010. Após mais de uma década solteira, a artista vive atualmente um novo relacionamento com o surfista Leonardo Balthazar.