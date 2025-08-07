Filho de Faustão age às pressas após pai ser internado

Uma festa marcada para a noite desta quinta-feira (7/8), que reuniria grandes nomes da televisão e da música brasileira, foi cancelada de última hora por João Silva, filho de Fausto Silva. O evento seria realizado na casa da família, localizada em uma área nobre de São Paulo.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, o cancelamento foi motivado por uma nova intercorrência na saúde de Faustão, que teria sido internado para tratar uma infecção na perna.

Apesar da gravidade da situação, o comunicado enviado aos convidados mencionou apenas "motivos pessoais" como justificativa para o adiamento. A equipe de João agradeceu a compreensão e garantiu que uma nova data será anunciada futuramente.

A lista de convidados reunia nomes de peso do entretenimento, como Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy, Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica, Ratinho, César Filho e Tom Cavalcante.

O episódio acende um novo alerta sobre o estado de saúde de Faustão, que vem enfrentando uma série de desafios médicos há alguns anos. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca grave. Já em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim devido à progressão de uma doença renal crônica.

Desde então, o apresentador vem sendo acompanhado de perto por médicos e já enfrentou outras internações, como a do início de 2025, quando tratou uma infecção antes de receber alta e continuar os cuidados em casa.



