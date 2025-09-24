Kaddu Smith grava dois clipes no Rio de Janeiro e conquista mais de 5 milhões de views nas redes - (crédito: Reprodução)

O cantor Kaddu Smith está em ascensão e acaba de gravar dois videoclipes no Rio de Janeiro, sob a produção do renomado Rodney Santos.

O primeiro é da canção “Lembrança”, que traz uma sonoridade emocionante com banda ao vivo. Já o segundo é da música “Chumbo Trocado”, que já é sucesso nas rádios e agora ganha clipe em cenários de tirar o fôlego.

Além dos lançamentos, Kaddu vem se destacando nas redes sociais. Seu cover de Michael Jackson, publicado no Instagram, ultrapassou 5 milhões de visualizações no perfil oficial @kadduSmithoficial, consolidando sua força no meio digital.

Com carisma e talento únicos, Kaddu Smith se firma como uma das grandes revelações da música pop brasileira e promete conquistar ainda mais espaço na mídia nacional.