A Fazenda: Carol Lekker esculacha Rayane: 'Gracyanne dá de 10 a 0' - (crédito: Reprodução/Record)

A primeira Roça de "A Fazenda 17" já começou a render faíscas entre as participantes. Após a formação da berlinda na noite de terça-feira (24), uma briga tensa tomou conta da sede envolvendo Carol Lekker e Rayane Figliuzzi. A discussão teve troca de farpas, menções a famosos e acusações pessoais.

A confusão teve início logo após a ex-infiltrada ser indicada diretamente pela Fazendeira da semana. Inconformada com a decisão, Carol não escondeu a irritação e, no caminho de volta para a sede, iniciou um bate-boca com Rayane que se estendeu até a cozinha da casa.

Durante a troca de acusações, Rayane alfinetou Carol dizendo que ela estava em busca de fama a qualquer custo.

“Eu já sabia que ia ter gente como você aqui, olha você aí correndo atrás da fama de qualquer jeito”, provocou. Carol, por sua vez, rebateu com ironia: “O seu que pé baixo. Eu já estava aqui antes de vocês chegar. Antes de você ser famosa eu já estava.”

A discussão escalou rapidamente, e Rayane não economizou nas palavras. “Tava o quê? Mostrando o c*? Ah, entendi. Cheio de harmonização nesse c*!”, disparou a namorada do cantor Belo.

A resposta de Carol veio no mesmo tom: “Mostrando o c* mesmo, pelo menos não dependo de macho para chegar. Não foi com seu dinheiro, nada foi com seu dinheiro. Quietinha! Suja igual a pau de galinheiro. Só veio aqui por causa do namorado, se não nem entraria aqui.”

Em meio à confusão, Carol ainda mandou um recado direto para Belo. “Belo, um beijo, você é tudão, amo suas músicas. Agora com essa aqui [Rayane] mandou mal para caramba”, provocou, em tom sarcástico.

A briga seguiu acalorada e Carol voltou a atacar a rival, citando que Rayane teria passagem pela polícia e ainda comparando-a com Gracyanne Barbosa, ex-esposa de Belo.

“Ela [Gracyanne] é muito melhor que você, dá de 10 a 0 em você! [...] Marmitinha de todo mundo, rodadinha, marmita”, afirmou. Rayane reagiu tentando manter a calma: “Você tá falando de você? De mim? Mas você me conhece? Meu Deus, sabe nem da minha vida, coitada.”

Carol para Rayane: “Marmitinha de todo mundo, rodadinha, retardada, maria fama...”



Se fosse no BBB... militaram por causa de um "pomba suja". #AFazenda pic.twitter.com/MiMdKXHikY — Central Reality (@centralreality) September 24, 2025