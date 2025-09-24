Com namorada na 'Fazenda', Belo recebe investida de Gracyanne Barbosa

Belo tem motivos de sobra para comemorar. O cantor foi confirmado no elenco de "Três Graças", próxima novela das 21h da TV Globo, com estreia marcada para o dia 20 de outubro. Esta será a estreia do artista em uma trama do horário nobre da emissora.

Nas redes sociais, o músico celebrou a novidade e compartilhou detalhes sobre seu personagem.

“Vem aí um novelão! 'Três Graças', sua próxima novela das 9h, estreia dia 20 de outubro. Eu estarei na periferia de São Paulo como Misael, um homem de princípios fortes cujo mundo vira do avesso após perder sua esposa por um crime ligado a remédios falsos. Quem já tá na expectativa?”, escreveu no Instagram.

Enquanto Belo se prepara para encarar o novo desafio na dramaturgia, sua atual namorada, Rayane Figliuzzi, segue confinada em "A Fazenda 17".

Porém, quem chamou atenção nas redes foi outra figura importante de seu passado: Gracyanne Barbosa. A ex-esposa do cantor deixou um comentário público de apoio e carinho na publicação.

“Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns”, escreveu Gracyanne, sinalizando uma relação de respeito e admiração mútua mesmo após o término.

O papel

Na ficção, Belo dará vida a Misael, morador da comunidade fictícia da Chacrinha, na periferia de São Paulo. O personagem dividirá cena com Marcos Palmeira, que interpretará seu grande amigo na história. A trama promete abordar temas sociais e dramas familiares com forte apelo emocional.