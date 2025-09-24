Pedro Scooby bate-boca com seguidor e sai em defesa de Cintia Dicker - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pedro Scooby saiu em defesa de Cintia Dicker nas redes sociais após a atriz anunciar sua estreia como musa da Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2026.

O posicionamento do surfista veio pouco depois de a esposa receber críticas de internautas, especialmente sobre sua desenvoltura no samba.

A participação de Cintia em uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro foi oficializada na última terça-feira (23), e logo repercutiu entre fãs e foliões. No entanto, nem todos reagiram de forma positiva.

“Cadê o samba???” ironizou uma seguidora. Scooby não hesitou em responder. “Você vai ver sábado na quadra, até o carnaval, então, nem se fala!”, rebateu o atleta, mostrando apoio irrestrito à atriz.

Cintia também usou suas redes para comemorar a novidade. Em vídeo publicado no Instagram, ela surgiu sambando e vibrando com a nova fase.

“Uma responsabilidade imensa e um amor que só cresce dentro de mim. Que eu possa honrar cada detalhe dessa escola que sempre admirei e que hoje me recebe de braços abertos”, escreveu, emocionada.

A atriz integrará o desfile do Salgueiro na terceira noite do Carnaval 2026, marcada para o dia 17 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.



