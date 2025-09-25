InícioColunistas#Mariana Morais
CLIMÃO!

Brunna Gonçalves teria sido desligada da Beija-Flor após dono levar recusa de Ludmilla

A funkeira teria se recusado a cantar no casamento de Gabriel David; entenda

Brunna Gonçalves teria sido desligada da Beija-Flor após dono levar recusa de Ludmilla - (crédito: Reprodução/Instagram)
Brunna Gonçalves anunciou sua saída do posto de destaque da Beija-Flor de Nilópolis, mas, segundo informações do jornal Extra, o desligamento da dançarina pode ter raízes mais profundas do que se imaginava, e envolve ninguém menos que Gabriel David, um dos nomes mais influentes da agremiação, e sua esposa, Ludmilla.

De acordo com a publicação, o herdeiro da Beija-Flor teria se decepcionado com Ludmilla após a cantora não comparecer para se apresentar em seu casamento com Giovanna Lancellotti. A justificativa apresentada pela artista teria sido um conflito na agenda.

Porém, a ausência de resposta às mensagens enviadas por Gabriel David teria sido o estopim para um desgaste ainda maior entre as partes.

A despedida

A crise nos bastidores teria respingado diretamente em Brunna, que, nesta quarta-feira (24), usou as redes sociais para confirmar seu desligamento da escola. Na mensagem, emocionada, ela destacou que a decisão não partiu dela e que foi surpreendida com a notícia.

“Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. [...] Mas também aprendi que nem sempre o lugar onde a gente está é, de fato, o lugar onde querem que a gente esteja. E, como em todo enredo, existem capítulos que se encerram, mesmo que seja de maneiras diferentes do que imaginamos”, escreveu.

