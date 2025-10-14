Vini Jr. planeja visita à mansão de Virginia em Goiânia

Vini Jr. pretende retornar ao Brasil nos próximos dias para um encontro pessoal com Virginia Fonseca.

Segundo o portal Extra, o atacante do Real Madrid quer aproveitar a janela de três dias entre o jogo da Seleção Brasileira, nesta terça-feira (14), e o próximo compromisso com o clube espanhol, marcado para o domingo (19), para tentar uma reconciliação presencial com a influenciadora.

A iniciativa faz parte de uma série de esforços que o jogador tem feito desde que surgiram rumores de uma crise no relacionamento.

O desentendimento teve início após a divulgação, por Day Magalhães, de mensagens privadas trocadas com o atleta — justamente quando Virginia havia retornado ao Brasil, após passar uma semana na casa de Vini, em Madrid.

Embora o relacionamento entre os dois nunca tenha sido oficialmente assumido, a situação levou Virginia a se distanciar. Em resposta, o atacante publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, mas, num primeiro momento, o gesto não foi suficiente para reverter a situação.

Rede de apoio

Desde quinta-feira passada, Lidia Souza — melhor amiga de Vini Jr. — está hospedada na mansão de Virginia, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

As duas ficaram próximas durante a última estadia da influenciadora em Madri, e Lidia tem atuado como ponte entre o casal. A pedido de Vini, foi ela quem organizou o envio de flores ao condomínio Portobello, onde Virginia mora.

A mãe do atacante, Fernanda Cristina, também marcou presença. De forma discreta, ela participou de um passeio de barco com a influenciadora no domingo (12). A presença foi percebida quando parte de seu corpo apareceu em uma foto compartilhada, e o detalhe do megahair denunciou sua identidade.

Os gestos, ao que tudo indica, têm surtido efeito. Durante evento realizado no sábado (11), em comemoração ao Dia das Crianças na quadra da escola de samba Grande Rio, Virginia confirmou que voltou a conversar com o jogador. Em entrevista no local, revelou que perdoou Vini Jr., indicando que uma reconciliação está em andamento.