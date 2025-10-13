João Gomes cai aos prantos ao ter reencontro inesperado em show - (crédito: Reprodução/X)

João Gomes protagonizou um momento emocionante durante um show beneficente em Petrolina (PE), realizado no último domingo (12).

O cantor não conteve as lágrimas ao reencontrar, na plateia, a professora responsável por sua alfabetização, a quem fez questão de homenagear publicamente no palco.

Visivelmente comovido, João se dirigiu à educadora Verlândia com palavras de gratidão. “Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, declarou o artista, arrancando aplausos e emoção do público presente.

O cantor ainda relembrou que, assim que sua carreira começou a ganhar projeção, fez questão de entrar em contato com a professora. “Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever”, acrescentou, reforçando a importância do papel da educação em sua trajetória.

Em um discurso direcionado às crianças da plateia, João Gomes deixou uma mensagem inspiradora, reforçando o valor das origens e do respeito.

“Hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Queria dizer pra toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. (...) Muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci, tá bom?", concluiu.