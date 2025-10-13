Torcedores rejeitam Virginia e Vini Jr. recebe enxurrada de alertas nas redes

O breve envolvimento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca continua repercutindo intensamente nas redes sociais.

Apesar do término do affair após o atacante do Real Madrid ser exposto em conversas comprometedoras com outras modelos, parte do público segue direcionando críticas à influenciadora, que não tem conquistado a simpatia dos torcedores do jogador.

Na mais recente publicação de Virginia no Instagram, os comentários foram tomados por opiniões nada amigáveis. Muitos internautas questionaram as intenções da empresária e insinuaram que ela teria interesse na projeção internacional de sua imagem.

“Eita cara fraco para escolher mulher decente”, disparou um usuário. Outra internauta sugeriu oportunismo: “Lógico que ela vai te perdoar, rapaz! Ela quer fama internacional, quer alavancar o nome da empresa dela pra fora do Brasil!”

Outros seguidores foram ainda mais diretos. “Abre o olho! A Virginia só quer fama internacional para vender produtos da marca dela”, alertou uma usuária. “Cai fora dessa, Vini! Pelo amor de Deus!”, escreveu outro. “Virginia é uma armadilha! Quem avisa amigo é!”, completou um comentário entre os mais curtidos.

Vini Jr., por sua vez, tentou uma reaproximação. Recentemente, usou suas redes sociais para se desculpar publicamente com Virginia, após o episódio das conversas vazadas. Dias antes, a influenciadora havia afirmado que não havia possibilidade de retomar o relacionamento após a exposição.

Desde então, os dois não foram vistos juntos novamente. No entanto, Virginia compartilhou recentemente a imagem de um buquê de flores misterioso que recebeu em casa.

Sem mencionar o nome do remetente, seguidores rapidamente apontaram Vini Jr. como provável autor do gesto, interpretando a entrega como mais um pedido de desculpas do jogador.