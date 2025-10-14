Vidente prevê mudança radical em vida de Virginia Fonseca

Nos próximos três meses, a influenciadora Virginia Fonseca deve atravessar uma fase intensa e transformadora em sua vida pessoal e profissional.

A previsão é do espiritualista Pai Wesley de Ogum, que afirma enxergar “um período de grande exposição e revelações”, marcado por mudanças profundas e pela chegada de novas oportunidades.

Segundo o religioso, “nada mais ficará escondido”. Ele explica que há uma energia de verdade e transparência, como se o universo estivesse prestes a mostrar tudo o que vinha sendo disfarçado por sorrisos e aparências. “É tempo de verdade vindo à tona, e isso vai estremecer as estruturas à volta dela”, diz.

Apesar do brilho continuar forte, Pai Wesley aponta que Virginia poderá viver momentos de recolhimento interior.

“Mesmo que por fora ela continue sorrindo e trabalhando, por dentro será um período de reflexão e autoconhecimento. O brilho atrai, mas também incomoda quem não suporta ver luz. Pessoas próximas podem se afastar, revelando quem estava por interesse e quem realmente sente carinho verdadeiro. Isso vai doer, mas será libertador”, explica.

No campo emocional, o espiritualista fala em recomeços com dor, mas também com poder.

“Ela será testada entre o que sente e o que precisa fazer para manter sua paz. Um antigo amor ou uma conexão forte pode voltar, trazendo lembranças e decisões importantes. Mas é preciso cuidado: nem tudo que volta é para ficar, e nem todo reencontro é sinal de destino”, orienta.

Já na vida profissional, Pai Wesley prevê um ciclo de expansão e liderança.

“Vejo Virginia rompendo amarras antigas e assumindo o controle total da própria imagem. Um novo projeto vem aí, com um sucesso que vai surpreender até os mais céticos. Há uma força espiritual muito grande guiando esse caminho”, revela.

Encerrando a análise, o espiritualista resume o momento como um renascimento: “As máscaras caem, as verdades aparecem e o nome dela volta a dominar as manchetes — mas agora com um brilho mais maduro, mais forte e protegido por forças que muita gente não entende.”

Para ele, os próximos meses serão decisivos: “O que cair agora, cai porque precisa. O que ficar, floresce e cresce sob uma nova luz”.