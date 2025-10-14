Ingrid Guimarães demite equipe inteira e verdadeiro motivo vem à tona - (crédito: DiaTV/Youtube)

Ingrid Guimarães revelou ter tomado uma atitude drástica durante as gravações de um filme para os cinemas: demitiu toda uma equipe por conta de comportamentos machistas no set.

Em entrevista ao podcast "Meu Ritual", a atriz desabafou sobre o ambiente hostil que muitas mulheres enfrentam nos bastidores do cinema nacional e afirmou que não tolera mais episódios de misoginia no trabalho.

"Minha vida é enfrentar macho no cinema brasileiro. É [um meio] muito machista. Muito", declarou, ao destacar a preferência por se envolver em projetos liderados por mulheres. Para Ingrid, cercar-se de outras profissionais é uma forma de garantir respeito e criar um ambiente mais seguro.

Durante a conversa, ela relembrou o momento em que decidiu cortar o problema pela raiz.

“Eu entro de sola. Eu falo mesmo. A misoginia está no dia a dia. (...) Quando tem uma diretora mulher, a gente se junta. No último, a gente demitiu todo mundo. Vamos demitir todo mundo. Você não pode [deixar passar]. Se você deixa passar, se você fica com medo, ferrou, porque a pessoa repete”, contou, destacando que silenciar diante do machismo apenas perpetua o problema.

Ingrid também falou sobre a dificuldade de mulheres em posições de liderança serem respeitadas nos sets. Segundo ela, há um incômodo visível entre alguns profissionais diante do protagonismo feminino.

“Tem uma coisa que é você ter poder. Você percebe uma coisa meio debochada. Eu vi isso acontecendo com diretoras mulheres. Vi todas elas sofrendo algum tipo de misoginia. Todas. Sem exceção. A gente demora para perceber que esse nome existe”, concluiu.



