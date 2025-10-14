Virginia é multada durante passeio no litoral do Rio; saiba motivo!

Virginia é multada durante passeio em Angra dos Reis; saiba motivo! - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca voltou a agitar as redes sociais após protagonizar um episódio polêmico no litoral fluminense.

No último fim de semana, a influenciadora foi flagrada pilotando um jet-ski em Mangaratiba (RJ) sem o uso de colete salva-vidas e, segundo apuração, sem possuir habilitação náutica — o que é exigido por lei.

As imagens da influenciadora se divertindo no mar com as amigas Duda Freire e Lídia Souza, além dos filhos, foram compartilhadas nas redes sociais pelas próprias convidadas.

O passeio aconteceu nas águas próximas ao condomínio Portobello, onde Virginia tem uma casa de veraneio, e logo chamou a atenção de internautas e autoridades.

De acordo com informações obtidas pela coluna de Andrei Lara, a Marinha do Brasil recebeu, nesta segunda-feira (13), uma denúncia formal sobre a condução irregular da moto aquática. A Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá (DelItacuruçá) investigou a ocorrência e confirmou diversas infrações.

Na apuração, a Marinha constatou que o jet-ski não possuía identificação visual obrigatória, estava sendo conduzido por uma pessoa não habilitada e transportava dois passageiros — todos sem coletes salva-vidas, descumprindo normas básicas de segurança.

Diante das irregularidades, a empresa responsável pela embarcação será autuada por três infrações, conforme prevê a NORMAM-212/DPC. As sanções serão aplicadas de acordo com o Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA – Decreto nº 2.596/1998), incluindo multas e outras medidas administrativas.

Além disso, a própria Virginia Fonseca será multada pela Marinha. A instituição confirmou que aplicará a penalidade à influenciadora, que agora deve responder pelas infrações cometidas durante o passeio recreativo.