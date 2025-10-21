Ana Castela fica furiosa após acusação contra sua mãe

EITA! A cantora Ana Castela se irritou com os rumores que tomaram conta das redes sociais nesta segunda-feira (20). Após circular a informação de que sua mãe, Michele Castela, não aprovaria o namoro com Zé Felipe por ele já ter três filhos, a Boiadeira resolveu se manifestar e colocar um ponto final na história.

Em um comentário feito em uma página de fofoca, Ana desmentiu as especulações e reclamou das invenções envolvendo sua família. “Onde tiraram essa informação? Passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merd*, agora sobre meus pais... isso é mentira”, escreveu a cantora, demonstrando clara insatisfação.

Logo depois, Ana soltou uma frase que incendiou as redes sociais: “O PIX caiu, e precisaram difamar quem dá engajamento, não é?”. A declaração foi interpretada como uma indireta sobre matérias e comentários pagos, levantando ainda mais teorias entre os internautas sobre o que estaria acontecendo nos bastidores.

Nas redes, o público reagiu com espanto e curiosidade. “Ela tá dizendo nas entrelinhas que a Virgínia tá pagando pra falarem mal dela e da família??? É isso mesmo que eu tô vendo, Brasil?”, escreveu uma seguidora, representando o choque de muitos fãs com o desabafo da sertaneja.

O comentário surge em meio ao enorme burburinho causado pela primeira aparição pública de Ana e Zé Felipe juntos, durante o Domingo Legal do último domingo (19). O beijo entre os dois tomou conta da internet e consolidou o casal como um dos assuntos mais comentados do momento.

Mesmo no centro da polêmica, Ana Castela demonstra que não pretende se calar diante dos boatos. A cantora tem reforçado que está feliz ao lado de Zé Felipe e que não aceita ver sua família envolvida em mentiras. Pelo visto, a Boiadeira está pronta para encarar qualquer tempestade — e com direito a muito deboche nas redes.