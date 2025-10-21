InícioColunistas#Mariana Morais
POLÊMICA

Virginia vai desistir do seu programa no SBT? Entenda

Mesmo com um salário generoso, Virginia não estaria satisfeita com as condições financeiras do programa

Virgínia pode desistir do SBT - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)
Virgínia pode desistir do SBT - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Adeus, SBT? Segundo informações de um colunista da Rede TV, Virginia Fonseca pode desistir do seu programa na emissora a qualquer momento. A apresentadora e influenciadora teria confidenciado a pessoas próximas — e até mesmo à própria equipe — que não pretende retomar a atração no próximo ano. A decisão, ao que tudo indica, não tem relação com novos projetos, mas sim com uma mudança de prioridades na vida da empresária.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Mesmo com um salário generoso, Virginia não estaria satisfeita com as condições financeiras do programa. Isso porque, conforme revelou o colunista, ela não recebe participação nas ações de merchandising, algo que tem sido a principal fonte de renda para apresentadores de televisão atualmente. Além disso, o programa teria dificuldade para atrair patrocinadores, com poucas empresas interessadas em investir em inserções comerciais na atração.

Nos bastidores, comenta-se que a apresentadora está mais focada em outros compromissos pessoais e profissionais, como a preparação para o Carnaval de 2026, em que deve brilhar como rainha de bateria, e também no relacionamento com o jogador Vinícius Jr., que continua chamando atenção dos fãs e da mídia. A soma desses fatores estaria pesando na decisão de colocar o programa em pausa definitiva.

Fontes próximas afirmam que a influenciadora sente que o formato televisivo não se encaixa mais em seu momento atual, já que seu sucesso nas redes sociais e no mundo dos negócios garante uma visibilidade e retorno financeiro muito maiores. A agenda corrida, com compromissos publicitários e viagens, também estaria dificultando uma rotina fixa de gravações no SBT.

Dentro da emissora, o clima é de expectativa e cautela. O SBT ainda pretende ter uma conversa direta com Virgínia para entender se há espaço para reverter a decisão. A direção, porém, reconhece que a palavra final será dela, já que todo o projeto foi criado em torno de sua imagem e estilo.

Enquanto isso, os fãs seguem divididos: alguns lamentam a possível saída da influenciadora da TV aberta, enquanto outros acreditam que Virgínia voltará mais forte em novos formatos digitais — o que, conhecendo o histórico da empresária, não seria nenhuma surpresa.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/10/2025 07:26 / atualizado em 21/10/2025 07:29
SIGA
x