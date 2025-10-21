Ana Castela é apresentada aos filhos de Zé Felipe e Virginia; Saiba tudo

O mistério acabou! Zé Felipe confirmou que está namorando Ana Castela, colocando fim às especulações dos fãs. O cantor respondeu a uma pergunta nos stories e, com uma foto fazendo sinal de positivo, deixou claro que o romance é real.

Durante a conversa com os seguidores, Zé Felipe também contou que seus três filhos já conhecem a boiadeira. “Ana conheceu as crianças. Best friend da Floflô, amigona da Maria Alice e o Zé Leonardo só fica olhando pra ela”, brincou o cantor.

A revelação veio após um vídeo viralizar mostrando Maria Flor cantando “Sua Boca Mente”, parceria dos dois artistas. A cena encantou os fãs e aumentou ainda mais os rumores de que o casal estava junto há algum tempo.

Nas redes sociais, o público reagiu com emoção — e também com críticas. “Melhor amiga da Floflô é a mãe dela”, comentou uma internauta. Outra seguidora escreveu: “Não tem nem um ano que ele se separou e já apresentou namorada pros filhos”.

Mesmo com as opiniões divididas, o clima entre Zé Felipe e Ana Castela parece ser de pura sintonia. O casal vem trocando curtidas, comentários carinhosos e já até apareceu junto em diversos eventos sertanejos.

Pelo que parece, a nova relação mostra uma fase mais leve na vida do cantor, que segue focado na música e na família. Já os fãs estão atentos a cada passo do casal, que promete ser um dos mais comentados de 2025.