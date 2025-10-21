Tuca Andrada alfineta discurso inclusivo de Angélica sobre mulheres no STF

A estreia do novo programa de Angélica no GNT, na noite da última quinta-feira (15), deu o que falar — e não apenas pelos convidados ou pelo formato da atração. Durante o bate-papo ao vivo, a apresentadora surpreendeu ao interromper a conversa para fazer um pedido direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O momento, que viralizou nas redes sociais, rendeu elogios, críticas e até uma alfinetada afiada do ator Tuca Andrada.

Em um discurso firme sobre representatividade e equidade, Angélica defendeu que o presidente indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal (STF), em substituição ao ministro Luís Roberto Barroso, que se aposenta em breve. “Nós queremos mais uma mulher no STF. Hoje, nós só temos a ministra Cármen Lúcia lá. Em 134 anos de história, o STF teve 172 ministros e só 3 mulheres. Isso tem que mudar”, disse ela, sob aplausos da plateia.

A fala da apresentadora ecoou entre personalidades e internautas, que destacaram a importância de figuras públicas com grande alcance abrirem espaço para temas como diversidade e inclusão. Nas redes, Angélica recebeu apoio de várias celebridades e ativistas que vêm fazendo campanha pela nomeação de uma mulher negra ao STF, reforçando o coro por mais pluralidade nas instâncias de poder do país.

Mas nem todos reagiram positivamente. Conhecido por não poupar opiniões políticas, Tuca Andrada foi às redes sociais comentar o episódio — e deixou uma indireta clara. “Sou a favor de uma mulher negra para apresentar o Domingão”, escreveu o ator no X (antigo Twitter), em referência ao marido de Angélica, Luciano Huck, apresentador do programa dominical da Globo.

A resposta de Tuca rapidamente dividiu opiniões: enquanto alguns seguidores aplaudiram o comentário irônico, outros criticaram o tom da provocação. Para muitos, o ator estaria tentando deslegitimar o discurso da apresentadora, que, segundo eles, finalmente usou sua visibilidade para levantar um debate relevante sobre representatividade.

Apesar da polêmica, Angélica não se manifestou sobre a alfinetada. Vale lembrar que a apresentadora teve sua estreia recente no canal e, pelo que parece, estaria focada em trazer temas e discursos sociais importantes para debate no programa.