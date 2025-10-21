A Fazenda: Shia fica excitado após abraçar Michelle Barros

O clima de romance está pegando fogo em A Fazenda 17. Durante a manhã desta segunda-feira (20), Shia Phoenix e Michelle Barros protagonizaram um momento que deixou os internautas em polvorosa. Após um abraço carinhoso na academia do reality, o ator acabou ficando excitado, e a cena — flagrada pelas câmeras do programa — rapidamente viralizou nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os dois, que já assumiram estar apaixonados, vêm chamando atenção do público desde que confirmaram o envolvimento dentro do confinamento. Mesmo afirmando que não pretendem se relacionar fisicamente no reality, Michelle, que é casada, e Shia, que também tem uma companheira fora do programa, deixaram claro que não conseguem mais esconder o sentimento.

Durante a conversa com os outros peões, a jornalista chegou a dizer que pretende manter o respeito ao casamento e que o relacionamento entre os dois será apenas de amizade dentro do jogo. Ainda assim, o clima entre eles tem se tornado cada vez mais evidente, com trocas de olhares, brincadeiras e muita cumplicidade.

Mas foi o episódio na academia que roubou a cena. Após um abraço apertado em Michelle, Shia acabou demonstrando uma reação física que não passou despercebida pelos telespectadores. Em poucos minutos, o vídeo começou a circular nas redes, gerando milhares de comentários e memes.

“É dessa alegria que o Brasil precisa”, brincou uma internauta no X (antigo Twitter). “Que lapa de alegria!”, comentou outra, em tom de humor. A cena, claro, dividiu opiniões: enquanto alguns acharam o momento engraçado e natural, outros consideraram a atitude desrespeitosa, já que ambos têm relacionamentos fora do confinamento.

Mesmo com a repercussão, Shia e Michelle seguem próximos dentro da casa, trocando gestos de carinho e fortalecendo a amizade — ou algo mais. Nos bastidores das redes, os fãs já criaram até torcida pelo casal, que vem sendo apontado como um dos grandes destaques da temporada.