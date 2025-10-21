A Fazenda: Martina e Carol podem ser presas por cuspirem em participantes

Martina e Carol podem ser presas por cuspirem em participantes na Fazenda - (crédito: Reprodução: Record)

A Fazenda está repleta de tretas. Em uma briga acalorada, Carol Lekker cuspiu em Rayane Figliuzzi. Já Martina Sanzi teve a mesma atitude com Tamires Assis. O que elas podem não saber é que cometeram um crime e podem até ir para cadeia caso sejam processadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Dependendo das circunstâncias, cuspir em alguém pode ser considerada injúria, com vias de fato, um crime de menor potencial ofensivo, mas com possibilidade de prisão. A pena é reclusão, de um a três anos, e multa.”, explica o advogado criminalista Daniel Romano Hajaj.

De acordo com o advogado, Tamires e Rayane podem processar suas agressoras quando deixarem o confinamento. "Podem processar tanto criminal, pedindo que haja uma pena de prisão e/ou multa, quanto civilmente, pleiteando uma indenização por danos morais, já que estão em programa amplamente veiculado".

Daniel Romano Hajaj explicou o que você deve fazer caso alguém cuspa em você. “Primeiro, registrar um boletim de ocorrência e já manifestar a intenção de representar o ofensor criminalmente. Busque criar provas da autoria do crime, como fotos, vídeos e filmagens de segurança, além, claro, de testemunhas", disse.

Ele acrescenta e concluir que deve ser acionado um advogado especializado em direito penal para apresentar a queixa-crime e outro para processar civilmente. Ou seja, ambas as participantes correm risco de serem presas.