Record vence disputa contra SBT e garante contrato com Boninho

A guerra dos realities vai ganhar um novo capítulo em 2026! A Record TV superou o SBT e garantiu os direitos de exibição do inédito “Casa do Patrão”, novo projeto de Boninho, referência no gênero. O anúncio foi feito durante o Marketing Network Internacional, evento realizado em Lisboa (Portugal), e promete movimentar a televisão brasileira no próximo ano.

O programa será a primeira produção original de Boninho fora da Globo, marcando uma virada histórica em sua carreira. “Casa do Patrão” foi inicialmente oferecida ao SBT, mas a Record mostrou mais interesse e fechou o contrato com a produtora do diretor, que tem Boni e Julio Casares, presidente do São Paulo, como sócios.

O formato promete unir elementos de “Big Brother Brasil” e “A Fazenda”, mas com uma pegada inédita. Os participantes serão divididos em três casas, incluindo a luxuosa “Casa do Patrão”, onde alguns confinados terão regalias exclusivas. As gravações devem acontecer em Itapecerica da Serra (SP), em um novo complexo que está sendo construído especialmente para o reality.

Segundo Alarico Naves, superintendente comercial da Record, o projeto chega para ocupar o segundo trimestre de 2026, período pós-Campeonato Paulista. “Buscávamos um formato de peso para o ano, e este será o verdadeiro reality do Boninho”, declarou o executivo durante o evento.

Apesar da empolgação, o diretor não deve aparecer como apresentador do programa. Boninho deve atuar apenas nos bastidores, cuidando de toda a concepção e direção artística do formato — algo que já gera grande expectativa entre fãs de realities e profissionais da TV.

Nas redes sociais, o público ficou em choque com a novidade. “Passada que o Boninho fez isso!”, comentou uma internauta. Outra brincou: “Carelli que se cuide, viu?”, fazendo referência ao diretor de A Fazenda. Pelo visto, 2026 promete uma disputa acirrada pela audiência — e a Record saiu na frente.