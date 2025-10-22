Antônia Fontenelle debocha da Justiça após ordem para cumprir pena

Antônia Fontenelle reagiu com ironia à decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que determinou que ela retorne ao Brasil em até 30 dias para cumprir pena de prestação de serviços comunitários. A condenação está relacionada ao processo movido por Felipe Neto, por injúria.

Nos stories do Instagram, Fontenelle publicou um print de matérias sobre o caso e escreveu apenas: “Oxi”. A resposta debochada chamou atenção dos internautas e reacendeu o debate sobre suas pendências judiciais no país.

De acordo com a decisão, se a influenciadora não comprovar o retorno e o início do cumprimento da pena, as medidas restritivas poderão ser convertidas em prisão. A Justiça também pediu à Polícia Federal informações sobre suas entradas e saídas do Brasil.

O caso teve origem em 2022, quando Antônia chamou Felipe Neto de “sociopata” e insinuou o uso de drogas. Além da pena de serviços comunitários, ela foi condenada ao pagamento de singela multa de R$ 20 mil.

A defesa da apresentadora tentou flexibilizar a decisão, pedindo o parcelamento da multa e a execução remota das medidas, mas o juiz Gustavo Gomes Kalil negou todos os pedidos, reforçando a obrigatoriedade da presença dela no país.

Nas redes sociais, o público se dividiu. Enquanto alguns consideraram o deboche uma forma de afronta à Justiça, outros disseram que a reação é “a cara da Antônia”, conhecida por não fugir de polêmicas, afinal, tem um grande histórico.