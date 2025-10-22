Gaby Spanic revela o que estava por trás de sua desistência

Expulsa de A Fazenda 17 após dar um tapa em Tamires Assis, Gaby Spanic quebrou o silêncio sobre o episódio que culminou em sua saída do reality da Record. Em entrevista ao Hoje em Dia nesta terça-feira (21), a atriz venezuelana admitiu que o ato foi proposital. Segundo ela, o gesto foi a única forma de deixar o programa sem precisar desistir oficialmente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência, nem para a Tamires, nem para mim!”, declarou, emocionada. Gaby revelou que o ambiente dentro da casa se tornou insuportável, com constantes brigas, provocações e ofensas entre os participantes.

A estrela de A Usurpadora contou que chegou ao limite emocional durante o confinamento. “Eu não suportava mais a energia pesada. Foram semanas de sofrimento, com agressões verbais e crises em que achei que fosse enfartar”, desabafou. Segundo ela, o clima hostil afetou diretamente sua estabilidade psicológica.

Gaby explicou ainda que o tapa em Tamires não foi um ataque à colega, mas um gesto simbólico. A atitude, segundo a atriz, representava um protesto contra o comportamento abusivo de alguns peões. “Eu via Tamires sofrendo cuspes e humilhações, e ninguém fazia nada. Foi o meu limite”, disse.

Para a atriz, a ação foi uma forma de romper com o que chamou de “jogo violento”. “Aquele tapa foi a minha maneira de dizer que eu não compactuo com esse tipo de jogo”, afirmou. Gaby destacou que sua decisão foi completamente consciente e motivada por exaustão emocional.

Encerrando a entrevista, a atriz reforçou que não se arrepende da escolha. “Prefiro ser expulsa do que enlouquecer. Saí de cabeça erguida, fiel aos meus princípios”, afirmou Gaby, recebendo apoio dos fãs nas redes sociais após seu desabafo.