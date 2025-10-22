Poliana comenta suposta rixa entre Virginia e Ana Castela e é detonada

A novela envolvendo Zé Felipe, Virgínia Fonseca e Ana Castela ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (22). Depois da influenciadora desejar felicidade ao ex-marido e à sertaneja, foi a vez de Poliana Rocha, mãe do cantor, se pronunciar e colocar um ponto final nas especulações de rivalidade.

Poliana repostou uma notícia sobre o tema e fez questão de afirmar que não existe nenhum tipo de desentendimento entre as partes. Segundo ela, quem cria conflitos são apenas os internautas, que gostam de alimentar rivalidades onde não há motivo.

“Rivalidade é só por conta da internet. Está tudo bem entre nós”, escreveu Poliana Rocha, deixando claro que mantém uma relação tranquila com Virgínia, mesmo após o fim do casamento dela com o cantor Zé Felipe.

A fala da empresária surge após Virgínia elogiar Ana Castela e dizer que torce pela felicidade do ex. A influenciadora também afirmou que as filhas adoram a nova namorada do pai e que respeita quem trata bem suas crianças.

Nas redes sociais, os fãs reagiram à publicação de Poliana. “Virgínia é muito educada, não fala mal de ninguém”, comentou uma seguidora. Já outra ironizou: “Sabemos que lá no coração não é bem assim, mas ela disfarça direitinho”.

Mesmo com as farpas veladas e a curiosidade do público, Poliana tenta manter o clima de paz. E pelo visto, pelo menos por enquanto, o trio está disposto a encerrar a “novela sertaneja” com maturidade e boas aparências.