Angélica relata 'sofrimento' com exposição do namoro de Benício Huck

A apresentadora Angélica abriu o coração ao falar sobre os desafios de criar filhos em meio à era digital. Em participação no podcast Menotalks, ela comentou sobre a recente exposição do namoro do filho Benício Huck, fruto do casamento com Luciano Huck, e revelou ter sofrido ao ver o adolescente no centro das atenções.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria, e eu, como mãe, sofri por ele. Agi como uma mãe à moda antiga, que acolhe e dá conselho”, disse Angélica, mostrando empatia e maturidade diante da situação.

A apresentadora destacou que nunca interfere nas relações amorosas dos filhos, mas que a família mantém um diálogo aberto. “Eu nunca impus nada. A gente conversa, eles sabem que podem contar com a gente. Mas, como qualquer adolescente, eles estão perdidos com as redes sociais”, refletiu.

Angélica também contou ter ficado surpresa com a repercussão do namoro de Benício. Na época, a então namorada do jovem, Duda Guerra, se envolveu em uma briga virtual com outras meninas, o que acabou gerando grande repercussão.

“Eu fiquei muito indignada, não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino que era meu filho — mas não importa. Brigando por culpa de macho!”, desabafou, em tom bem-humorado, mas crítico.

A loira ainda revelou ter conversado com os filhos sobre o episódio e disse ter sentido compaixão por todos os envolvidos. “Fiquei com pena de todas as meninas. Eu estava genuinamente preocupada com elas. Tive vontade de chorar”, concluiu a apresentadora, mostrando que, além de mãe coruja, também se preocupa com os dilemas da nova geração.