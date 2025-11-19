Larissa Manoela derrota Mari Maria na Justiça e faz blogueira passar vergonha

Uma disputa envolvendo o símbolo de uma coroa colocou duas personalidades conhecidas da internet em lados opostos.

A empresa de Mari Maria, influenciadora e empresária do ramo da beleza, entrou com um pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para anular o registro da marca de Larissa Manoela, alegando que o ícone usado pela atriz seria visualmente parecido com o utilizado pela própria Mari.

Segundo o argumento apresentado, o formato da coroa adotado por Larissa na identidade visual da sua marca se assemelharia ao símbolo já vinculado ao branding de Mari Maria — o que, na visão da empresa, poderia causar confusão no mercado.

Larissa Manoela chegou primeiro!

No entanto, após análise do INPI, o pedido foi rejeitado. Larissa Manoela venceu a disputa administrativa por ter realizado o registro da marca antes. A decisão confirmou que a atriz seguiu todos os trâmites legais e garantiu seu direito de seguir usando a logomarca. As informações são do perfil "Segue a Cami".

Com o parecer favorável à Larissa, Mari Maria poderá continuar utilizando sua própria coroa, mas, caso a atriz decida contestar o uso da imagem futuramente, poderá levar vantagem e até impedir a concorrente de manter o símbolo.

Nas redes sociais, a tentativa de Mari não pegou bem entre muitos internautas, que reagiram com críticas e ironias. “Além de perder a ação, quase perdeu a logomarca dela ainda kkkkkkkk. Às vezes é melhor ficar calada né, Mari”, escreveu uma usuária no Instagram.

Outro comentário debochou: “Seria tão bom que a Larissa quisesse impedir o uso kkkkkk”. Já uma terceira completou: “Podia ter ficado quietinha, mas foi mexer com quem tava quieto. Tomara que Larissa faça o mesmo”.