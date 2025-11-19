Zé Felipe é flagrado alisando mão de amiga de Ana Castela e é detonado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O after da festa de 22 anos de Ana Castela, celebrada em Londrina (PR), continua dando o que falar. Nesta terça-feira (18), um vídeo envolvendo Zé Felipe, namorado da cantora, repercutiu no X (antigo Twitter) e dividiu opiniões entre fãs e internautas.

Na gravação que viralizou, o sertanejo aparece segurando e acariciando a mão de uma mulher loira durante uma conversa informal. O detalhe que chamou atenção é que o namorado da jovem também aparece na cena, acompanhando a conversa de perto.

Mesmo assim, o gesto gerou polêmica. Muitos internautas questionaram a atitude de Zé Felipe por estar em um momento aparentemente íntimo com outra mulher, ainda mais na presença de Ana Castela.

“O Zé Felipe acariciando a mão de uma mulher no mesmo ambiente que a namorada, rs. Será que esse vídeo vai ter o mesmo impacto do vídeo da Virginia dançando em uma roda de samba com os amigos e amiga?”, escreveu uma fã de Virgínia Fonseca — esposa de Zé Felipe e ex-namorada do cantor.

Outro perfil ironizou a situação com uma possível referência ao passado: “Será que ele lembrou de alguém?”, comentou, destacando a aparência loira da mulher em questão.

Por outro lado, fãs do casal saíram em defesa do artista, alegando que o vídeo foi tirado de contexto. “Primeiro que essa mulher namora e o namorado dela está do lado do Zé no vídeo, e inclusive é por isso que o Zé está conversando com ela, porque nem perto de mulher ele fica nessas resenhas”, rebateu uma usuária em resposta às críticas.

A assessoria de imprensa de Zé Felipe, inclusive, chegou a negar em contato com a colunista Fábia Oliveira que o cantor apareça nas imagens. Questionados sobre a possibilidade de o conteúdo ter sido manipulado por inteligência artificial, os representantes do sertanejo se negaram a dar mais informações.



