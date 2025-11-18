Bruno Montaleone mergulha no submundo do luxo e da violência em "Domingo Sem Deus"

Bruno Montaleone mergulha no submundo do luxo e da violÃªncia em "Domingo Sem Deus" - (crédito: Fotos: Fabio Audi)

Após o estrondoso sucesso de “Homem com H”, produção em que interpretou Marco de Maria, ex-companheiro de Ney Matogrosso, Bruno Montaleone prepara-se para uma nova guinada em sua carreira.

O ator, que recentemente confirmou participação na sequência de “Perdida”, adaptação cinematográfica do best-sellerde Carina Rissi, se encontra agora imerso em um projeto de densidade dramática e ambição social: “Domingo Sem Deus”.

A trama, ambientada no Rio de Janeirocontemporâneo, se propõe a revelar um retrato cru, quase documental, de uma cidade partida entre desigualdade, abandono e ciclos intermináveis de violência. Mas não se trata de mais uma crônica urbana sobre criminalidade. O roteiro, em suas múltiplas camadas, articula o retrato social e a fábula moral, expondo como a violência e a falta de afeto se retroalimentam num ciclo ininterrupto:

É nesse cenário que surge Tadeu, o novo personagem de Montaleone: uma figura de poder e sedução, nascida no topo da pirâmide social. Tadeu é o símbolo do “tráfico de luxo”, o elo perverso entre o mundo das aparências e o submundo que as sustenta. Ele conta:

"O Tadeu é, claramente, um garoto muito rico, completamente à parte da realidade brasileira. Embora tenha consciência do perigo que o Rio de Janeiro representa, nada realmente o afeta. Ele transita por esferas nas quais o tráfico comum, de comunidade, jamais chegaria. O esquema é muito mais sofisticado".

Tadeu viaja o mundo, assim como sua família, que já o fazia há muito tempo; conhece de perto o funcionamento do tráfico internacional. Está no mais alto escalão. Seu sistema é organizado, quase empresarial", continua ele.

"Compra a polícia, estrutura operações, mantém tudo sob controle. Ele, porém, não se enxerga como criminoso, e sim como um empresário que ‘faz o jogo virar’. Ao mesmo tempo, é um defensor da legalização da maconha, incorporando esse discurso em favor da causa, mas, enquanto ela não é legalizada, segue como um grande fora da lei", finaliza.

A relação de Tadeu com Walter, jovem que não conta com os mesmos privilégios do personagem de Montaleone, é o eixo dramático da história. O que começa como uma amizade carioca, banal, se transforma em armadilha. Tadeu usa o encanto, o poder e até a sensualidade de sua namorada para manipular o outro. Ele acrescenta:

"É um covarde sustentando a própria máscara. Ele sabe que nada realmente o atinge. Está num patamar alto demais, protegido demais. Em certo momento, há uma operação policial que invade sua casa: quebram tudo, batem nele, o expõem".

"É uma relação de forças equilibradas pelo medo e pelo poder. Depois desse susto, ele se move como um rato esperto e arma para cima do Walter para se safar, para garantir que não vai rodar. É, sem dúvida, um covarde. Ultra-privilegiado, mas nada ingênuo”, finaliza.