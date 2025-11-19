Jô: Veja momento da prisão do ex-jogador do Corinthians no Rio - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O ex-atacante Jô voltou a ser preso na noite desta terça-feira (18), na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pai de oito filhos, o ex-atleta enfrenta mais uma acusação de inadimplência na pensão. Esta, inclusive, já é a quarta detenção pelo mesmo motivo.

A nova ordem de prisão foi expedida pela 1ª Vara da Família da Regional de Jacarepaguá, após a publicitária Carol Martins comprovar que o jogador não paga os valores devidos há 12 meses. O débito é referente ao filho que os dois tiveram em 2015, fruto de uma relação extraconjugal do ex-jogador.

A situação, no entanto, se repete: em junho deste ano, Jô já havia sido detido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, permanecendo cinco dias no sistema prisional antes de ser solto após quitar a dívida — informação confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Outras duas prisões ocorreram em 2024: uma em dezembro, em Contagem (MG), quando atuava pelo Itabirito Futebol Clube, e outra em maio, pouco antes de entrar em campo pelo Amazonas FC. Em todas as ocasiões, ele foi liberado após regularizar os pagamentos.

O vídeo do momento em que Jô é abordado por agentes foi divulgado nas redes sociais e rapidamente viralizou. As imagens, por sua vez, geraram um amplo debate sobre os constantes atrasos no pagamento das pensões devidas pelo ex-jogador do Corinthians.

"Só oito filhos?", ironizou uma usuária do Instagram. "Não entendi essa quantidade toda de filhos", pontuou outro usuário. "Direto está em samba aqui em BH , já virou meme por aqui! A galera vê e já fala; a pensão está em dia?", relatou outra usuária.