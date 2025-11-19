Carta-denúncia de Allan Souza Lima expõe a ferida social do Marajó e cobra ação na COP30 - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Allan Souza Lima assina, ao lado de Cíntia Meirelles e da irmã Marie Henriqueta, carta-denúncia apresentada pela campanha #VozesPelaLiberdade, iniciativa da The Exodus Road Brasil em parceria com organizações do Marajó e com o Instituto Dom José Luís Azcona.

O texto surge em um momento em que Belém sedia a COP30, evento que projeta a Amazônia ao centro do debate internacional, mas que não tem conseguido ocultar a distância entre a retórica ambiental e o cotidiano do arquipélago.

Enquanto o país celebra compromissos climáticos, a miséria, a exploração sexual infantil e o tráfico de pessoas seguem corroendo a vida das comunidades marajoaras, perpetuando uma lógica de invisibilidade que atravessa gerações.

A carta afirma que não há justiça climática possível sem justiça social e aponta o Marajó como evidência desse descompasso. A região concentra três dos municípios com pior IDH do país e índices de violência sexual que desmentem qualquer narrativa de avanço.

O Ministério Público reconhece que a situação atual é resultado de décadas sem políticas públicas estruturadas e informa que vem fortalecendo a rede de proteção com fiscalizações e diálogo nas comunidades.

A denúncia, contudo, pressiona para que esse esforço se torne permanente e finalmente rompa o ciclo de abandono que resiste mesmo sob os refletores acesos pela conferência climática. Confira:



