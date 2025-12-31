Ana Castela supera Zé Felipe e cai na noitada com amigas e karaokê - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite seguinte ao anúncio do término com Zé Felipe, Ana Castela resolveu aproveitar o tempo ao lado das amigas em um karaokê.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um vídeo divulgado nesta terça-feira (30) mostra a cantora se divertindo enquanto o grupo escolhe uma canção para cantar usando a mesma base musical.

Na ocasião, Ana optou por interpretar o single "Vingança", colaboração de Luan Santana com MC Kekel.

O fim do relacionamento foi confirmado na segunda-feira (29), quando Zé Felipe anunciou o encerramento do namoro, que havia sido oficializado em outubro.

Na declaração, o cantor fez questão de ressaltar a importância da relação:

"Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. [...] E para deixar claro, eu amo a Ana".

Após a repercussão do término, Ana Castela também se manifestou ao ver notícias apontando que a separação teria sido motivada por um episódio constrangedor envolvendo Zé Felipe no Natal.

A artista negou a informação e comentou a publicação que divulgava a versão: "Eu nunca disse isso".