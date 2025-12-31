Ana Castela reage após suposto 'vexame' de Zé Felipe no Natal vir à tona

Ana Castela se manifestou nas redes sociais para contestar uma matéria publicada por um portal famoso de notícias sobre o fim do relacionamento com Zé Felipe.
A reação da cantora aconteceu após a repercussão do conteúdo em perfis de celebridades.
A reportagem apontava que fatores como pressa, superexposição e imaturidade teriam sido determinantes para o término.
Ao comentar uma publicação feita pelo perfil Sub Celebrities, que repercutia a notícia, Ana foi direta ao negar a versão apresentada. “Eu nunca falei isso”, escreveu a artista.
De acordo com o texto divulgado, atitudes ligadas ao comportamento do ex-companheiro teriam incomodado a cantora durante as comemorações de Natal.
Ainda segundo a matéria, pessoas próximas ao casal teriam sido ouvidas e relatado os supostos motivos que levaram ao rompimento.
Após o posicionamento de Ana Castela, o jornalista Leo Dias respondeu publicamente à cantora.
“Em nenhum momento do texto, atribuímos alguma fala a você. Só relatamos o que nos foi dito. Coisas que você sabe que aconteceu”, afirmou.
O fim do namoro foi anunciado na noite anterior. Zé Felipe publicou um comunicado informando a separação em seu perfil nas redes sociais, texto que também foi compartilhado por Ana Castela.
Os dois haviam assumido oficialmente o relacionamento em outubro, depois de meses de especulações sobre um possível envolvimento.
