Ana Castela reage após suposto 'vexame' de Zé Felipe no Natal vir à tona

Ana Castela reage após suposto 'climão' de Zé Felipe vir à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Castela se manifestou nas redes sociais para contestar uma matéria publicada por um portal famoso de notícias sobre o fim do relacionamento com Zé Felipe.

A reação da cantora aconteceu após a repercussão do conteúdo em perfis de celebridades.

A reportagem apontava que fatores como pressa, superexposição e imaturidade teriam sido determinantes para o término.

Ao comentar uma publicação feita pelo perfil Sub Celebrities, que repercutia a notícia, Ana foi direta ao negar a versão apresentada. “Eu nunca falei isso”, escreveu a artista.

De acordo com o texto divulgado, atitudes ligadas ao comportamento do ex-companheiro teriam incomodado a cantora durante as comemorações de Natal.

Ainda segundo a matéria, pessoas próximas ao casal teriam sido ouvidas e relatado os supostos motivos que levaram ao rompimento.

Após o posicionamento de Ana Castela, o jornalista Leo Dias respondeu publicamente à cantora.

“Em nenhum momento do texto, atribuímos alguma fala a você. Só relatamos o que nos foi dito. Coisas que você sabe que aconteceu”, afirmou.

O fim do namoro foi anunciado na noite anterior. Zé Felipe publicou um comunicado informando a separação em seu perfil nas redes sociais, texto que também foi compartilhado por Ana Castela.

Os dois haviam assumido oficialmente o relacionamento em outubro, depois de meses de especulações sobre um possível envolvimento.